Legendarny budowniczy gdyńskiego portu w końcu doczekał się pomnika w Gdyni. Miasto uhonorowało Tadeusza Wendę

- Jestem szczęśliwa, bardzo wzruszona i dumna - mówiła Hanna Wenda–Uszyńska, wnuczka Tadeusza Wendy. - Wyobrażam sobie, co powiedziałby dziś mój dziadek widząc tę uroczystość. Powiedziałby pewnie: "Po cóż? Nie trzeba, ja ten port budowałem dla Polski". Jednocześnie to, co zostawił mój ojciec w testamencie, abym kontynuowała pamięć o dziadku, to co on zaczął, więc czuję taką ulgę, że spełniłam to jego marzenie. Cieszę się ogromnie, że dziadek znalazł swoje miejsce w ukochanej Gdyni, gdzie pracował i żył. Wydaje mi się, że teraz nastąpi spokój, wyszedł z cienia, będzie patrzył na port, na miasto.