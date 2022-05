Koszmar minionego lata. Mieszkańcy Śródmieścia w Gdańsku sprzeciwiają się otwarciu klubu nocnego pod ich oknami Kamil Kusier

- Mam wrażenie, że nasza ulica jest przeklęta, to co się wokół nas wyrabia przechodzi ludzkie pojęcie - mówi pani Irena, mieszkanka Śródmieścia w Gdańsku, która wraz z innymi mieszkańcami stara się, aby pod jej i sąsiadów oknami zapanowała, choć na moment, normalność. Gdańszczanie, którzy od dekad mieszkają w ścisłym centrum, zgodnie twierdzą, że tak źle zarządzanego miasta nie pamiętają od dawna. - To już nie chodzi nawet o hałasy - mówi pan Marek. Głośnie dyskoteki, pobicia, a teraz klub nocny. Mieszkańcy mówią krótko. - Nasza cierpliwość się skończyła. Tym razem nie odpuścimy.