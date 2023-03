„Kobiety za słynnych polskich obrazów. Boskie. natchnione, przeklęte”. Jak na mężczyzn wpływała Kleopatra, Pola Negri czy Teodora Matejko?

Zapewnia Pani, że często o losach państw decydowały nie tylko układy, wojny czy traktaty, ale także to, co działo się za zamkniętymi drzwiami sypialni władców.

Żyjący w XVII wieku pewien francuski filozof i matematyk stwierdził: „Gdyby nos Kleopatry był krótszy, inne byłyby losy świata”, nawiązując w ten sposób do związków egipskiej królowej z Juliuszem Cezarem i Markiem Antoniuszem i jej wpływów na losy Imperium Rzymskiego, bo ta ambitna kobieta potrafiła okręcić ich wokół swego małego paluszka. Tej samej sztuczki próbowała zresztą z późniejszym następcą Cezara, Oktawianem, ale ten okazał się odporny na jej urodę…

Ale Kleopatra nie była jedyną kobietą, której wdzięki zmieniły bieg historii.

Chlodwig, władca Franków, przyjął chrześcijaństwo z miłości do pięknej Klotyldy. Król Francji, Henryk IV, padł ofiarą zamachu, kiedy jechał na spotkanie z kochanką, a ponoć prawdziwą przyczyną kampanii włoskiej Napoleona było jego zauroczenie piękną panią de Castiglione.