Walentynki 2022. Amanci w teatrze - to dla nich przychodzili do teatru widzowie. Dziś... nikt już nie rzuca szmaragdów na scenę

Tajemnicza Koreanka

Gorące uczucie w latach 80. wzbudzał Jarosław Tyrański (aktor Teatru Wybrzeże). Kobiety zachwycały się nim bez względu na to, co grał. Istniał nawet jego fan club. Gdy grał Kaligulę, scenę zasypano kwiatami, a tłum nastolatek szturmował po spektaklu teatralną portiernię. Chodziły słuchy, że salwował się ucieczką przez okno, ale aktor zapewniał, że nigdy nie uciekał przed wielbicielkami. W akademikach, dziewczyny stawiały mu ołtarzyki - portrety aktora całe w kwiatach. Wielbicielki słały telegramy z wyznaniami miłości. Kochały się w nim na zabój uczennice szkolne. Ponoć otrzymał kiedyś taki list. „Szanowny Panie. Pragnę wyjść za Pana za mąż, ale do 18 lat brakuje mi jeszcze 6 lat. Czy zechce Pan na mnie poczekać? Tata nie chce słyszeć o małżeństwie, więc chyba ucieknę z domu. Zosia". Swoją chłopięcą urodą uwodził nawet w Korei. Teatr Wybrzeże grał „Kaligulę” w Seulu. Po powrocie do kraju zaczął dostawać pachnące koperty. Tajemnicza Koreanka zapewniała, że wkrótce przyjedzie do Gdańska, budząc prawdziwy niepokój młodego aktora, który ni czort nie mógł sobie przypomnieć tej znajomości.

Nadgryziony bukiet