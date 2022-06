Wybraliśmy Kobiecą Twarz Pomorza - poznajcie panie, które spotkały się na Forum Kobiecości i zostały laureatkami naszego plebiscytu

Kategoria Kobiety Dojrzałe

Jolanta Świtała z Kwidzyna - emerytowana położna, wciąż aktywna zawodowo. Jest serialową aktorką i królową polskich półmaratonów. Uwielbia jazdę samochodem.

Biorę życie pełnymi garściami. Pracuję, nie nudzę się nigdy. Bywa, że wsiadam do auta i jadę do Krakowa, by zobaczyć wnuczkę. Wszystko jest możliwe, jeśli się tylko chce.