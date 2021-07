Kiedy wróci Mevo? Odwołanie Next Bike odrzucone, termin składania oferty podtrzymany

7 lipca odbyła się kolejna rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z trzecim już odwołaniem Nextbike Polska SA w postępowaniu na nowy rower metropolitalny Mevo . KIO uznała, że odwołanie to jest niezasadne ze względu na wprowadzone wcześniej zmiany w warunkach zamówienia. Operator domagał się również zmiany terminu składania ofert i przesunięcia go o pół roku.

Nowe Mevo. Termin składania ofertt podtrzymany

Przypomnijmy, w trwającym od kwietnia 2020 r. dialogu konkurencyjnym dot. nowego Mevo biorą udział trzy firmy: konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo oraz Nextbike Polska SA. Po zakończeniu rozmów z wykonawcami - 26 stycznia 2021 r. OMGGS przesłał zaproszenia do składania ofert. To wtedy rozpoczęły się odwołania Nextbike Polska SA do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące określonych przez OMGGS wymogów co do sposobu realizacji zamówienia. Po ostatniej rozprawie, która odbyła się 7 lipca 2021 r. KIO nie uwzględniło żądań spółki w podtrzymywanym przez nią zakresie i obciążyła ją kosztami rozprawy. OMGGS czeka na oferty od wykonawców do 19 lipca.