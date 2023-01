Jak wrócić do formy po zimie? Zacznij już dziś! Poznajcie sprawdzone propozycje

Dlaczego tyjemy zimą?

Zima to pora roku, w której większość osób przybiera na wadze . Nieprzyjemna pogoda oraz krótkie dni sprawiają, że odpuszczamy treningi , jedząc przy tym więcej i syto . Mniej ruchu to mniej spalonych kalorii, które gromadzą się w formie tkanki tłuszczowej, z której na ogół nie jesteśmy zadowoleni.

Jak wrócić do formy po zimie?

Aby po zimowej przerwie wrócić do swojej dawnej formy, należy przede wszystkim podejść do tego rozsądnie, spokojnie i z dużą dozą cierpliwości. Dlatego warto pomyśleć o tym już wcześniej. Co jednak zrobić, aby szybciej wrócić do formy? Czy samo stwierdzenie, że należy jeść zdrowo wystarczy, czy trzeba jednak czegoś więcej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie najlepsze sprawdzone sposoby, jak wrócić do formy po zimie.