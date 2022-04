Grill jakby luksusowy. Felieton Wojciecha Wężyka Wojciech Wężyk

Ależ wy tu macie jak na wsi – powiedział ni to z zazdrością, ni to ze zdziwieniem odwiedzający mnie w Sopocie wielkomiejski przyjaciel. Nie miał pewnie na myśli naszego „sołtysa”, bo lokalną polityką się nie interesuje. Nie chodziło mu też o ofertę kulturalną, która z roku na rok dostosowuje się do typowego gminnego poziomu rozmachem pokazów różnorakich siłaczy i rozmaitością ludycznych rozrywek. Przede wszystkim zaskoczyła go bliskość przyrody, co jest istotnie wielkim błogosławieństwem – zwłaszcza dla tych z sopocian, którzy mieszkają w górnej części miasta.