GDYNIA DO PRZEGLĄDU: O jedynie słusznych promotorach - Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Medal imienia Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni z założenia miał być najważniejszym gdyńskim wyróżnieniem i przez lata takim był. Nie wiem czy nadal jest tak odbierany, fakt, że od dwudziestu kilku lat od tego, czyją kandydaturę zgłoszono, ważniejszy jest fakt, kto zgłosił – a zgłosić skutecznie może tylko ekipa rządząca. Jak w starym dowcipie, nieważne jaki jest temat pracy, ważne, kto jest promotorem. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że po prostu te inne kandydatury były słabsze od tych, które ostatecznie wybrano. To tylko kolejny dowód na to, że jedynym środowiskiem, które jest w stanie coś wartościowego zaproponować, jest rządząca ekipa – dlatego zresztą rządzi.

Trzy lata pod rząd grupa gdyńskich stowarzyszeń, znając realia monopolu Samorządności Wojciecha Sz, próbowała wnieść do puli pomysłów dodatkowe kandydatury – ludzi poważnych, z niepodważalnymi zasługami dla Gdyni, dobrze wpasowujących się w zestaw dotychczasowych laureatów. Wnioskodawcy liczyli, że może, mimo amoku gdyńska Samorządność dostrzeże, że to kandydatury warte rozważenia. W pierwszym roku Samorządność była chyba zdziwiona faktem, że ktoś spoza jej grona w ogóle próbuje zgłaszać jakieś pomysły – i oczywiście poparła tylko swoje, choć wystawiła się na śmieszność uzasadniając każdą z nich dosłownie dwuzdaniowo. W zasadzie uzasadnienie sprowadzało się do stwierdzenia, że kandydatura jest dobra i została zgłoszona. W drugim roku sytuacja się powtórzyła – pojawiły się kandydatury zgłoszone przez stowarzyszenia, ale tym razem Wojciechowa ekipa była przygotowana i przygotowała dłuższe uzasadnienia dla swoich jedynie słusznych. W ubiegłym roku granice kpiny zostały jednak przekroczone – Samorządność świadomie zgłosiła kandydatury sprzeczne z regulaminem nagrody i już składając je, zapowiedziała, że regulamin po prostu zmieni – ot tak, już w trakcie trwającej edycji. Jak Samorządność mówi, że coś wybuduje, to raczej tylko mówi, ale gdy zapowiada, że ułatwi sobie życie, to tak właśnie robi. Zatem kandydatury sprzeczne z regulaminem zostały cudownie „uzdrowione”, a następnie już jako prawidłowe, zostały przyjęte – medale wręczone, oklaski wybrzmiały. Szał ciał, orgia zmysłów – tylko nagroda ośmieszona.