Gdańsk: 41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Brama Nr 2 uroczyście otwarta

- Tamte zdarzenia kończyły wielką epokę podziału Polski, Europy i świata - dodał. - Na bloki, na granice, na państwa. Technologia, którą zbudowaliśmy wymagała większych struktur. I to ona zmuszała nas do walki, by usunąć bariery w kierunku rozwoju. Wywalczyliśmy wtedy rzecz najważniejszą: trójpodział władzy, niezręczny, mało precyzyjny, ale to był trójpodział władzy. Wtedy walczyliśmy nie z Kiszczakiem, Jaruzelskim, ubekami - podkreślił. - Walczyliśmy z systemem o inny system. Ja im mówiłem często: "Wy jesteście takie łobuzy, bo system wam na to pozwala. A jak będzie inny system, to wam nie pozwoli na takie działania." I udało się. Dziś musimy powiedzieć tak: system mieliśmy i jeszcze go mamy, ale niektórzy niszczą ten system. Zaczęli tak średnio. Zaczęli od uwag, które widzieli w moim działaniu.