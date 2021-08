41. rocznica Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Działacze opozycji PRL odznaczenia przez prezydenta RP

- Bohaterowie naszej wolności, mojej wolności, wolności mojego pokolenia ludzi urodzonych w latach 80. i 90. (…) to wielki zaszczyt w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy móc wręczyć te odznaczenia (…). W ich formę wpisany jest symbol, który wrósł w tożsamość Rzeczpospolitej. Krzyż jest nie tylko symbolem cierpienia, ale też symbolem poświęcenia dla drugiego człowieka oraz symbolem miłosierdzia – powiedział dr Karol Nawrocki, prezes IPN. - Dzisiaj, w rzeczywistości XXI w. za to, co zrobiliście dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń, Polska chce Wam podziękować – zwrócił się do odznaczonych.