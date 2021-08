Figurki Marianków budzą zainteresowanie turystów w Malborku. Jak się okazuje, miasto będzie stawiać więcej takich rzeźb. Gdzie powstaną?

Pierwsze trzy rzeźby zostały wykonane w ubiegłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwsza wita wszystkich przybywających do miasta. Stoi przed budynkiem dworca kolejowego.

Wspiął się na latarnię i z uśmiechem zachęca gości do przejścia do centrum i dalej do zamku – opisuje lokalizację magistrat. – Drugi, z miejską kroniką na kolanach, przycupnął na ławce przed Muzeum Miasta Malborka i skłania do refleksji nad bogatą historią grodu nad Nogatem. Można też sprawdzić, jakie przesłanie niesie jego księga.