Stary most drogowy w Malborku czeka długi remont! Będą utrudnienia dla kierowców. Naprawa ma wystarczyć na kolejne 20 lat

Remont starego mostu w Malborku. "Stan techniczny różnych elementów jest niepokojący"

Ten remont był zapowiadany już blisko pięć lat temu, czyli od czasu, gdy w październiku 2016 r. do użytku została oddana nowa nitka mostu na Nogacie. Wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie kryła, że na dłuższy czas trzeba będzie wyłączyć z użytkowania starą przeprawę. To most z 1949 roku, zbudowany w błyskawicznym tempie. Jak czytamy w „Kronice Malborka XX wieku” Wiesława Jedlińskiego, prace rozpoczęły się 15 stycznia, a obiekt, który spiął dwa brzegi, by skrócić czas przejazdu na trasie Malbork-Gdańsk, oddano do użytku już 18 grudnia.