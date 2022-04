Drugi miesiąc rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Maski opadły, liczy się tylko biznes Krzysztof Maria Załuski

Archiwum DB

Minął drugi miesiąc rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Straty materialne, spowodowane rosyjskim atakiem, szacuje się już na ponad 1 bilion dolarów. Liczba ofiar śmiertelnych trudna jest do określenia. 12 mln osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. 5 mln uciekło za granicę. Obrońcom brakuje ciężkiej broni – czołgów, transporterów opancerzonych, pocisków przeciwpancernych i przeciwokrętowych. Tymczasem przedstawiciele niemieckiej lewicy wzywają kanclerza Scholza do wstrzymania pomocy militarnej. A Ukraińcom proponują kapitulację.