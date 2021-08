Dramatyczna sytuacja rodzących w Gdańsku. Kobiety odsyłane są do szpitali w Starogardzie i Elblągu Dorota Abramowicz

"W związku z dużą ilością pacjentek zgłaszających się do Oddziału Położniczego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku może zaistnieć konieczność podjęcia decyzji o zleceniu transportu medycznego do innego podmiotu leczniczego posiadającego w swoich strukturach oddział położniczy" - poinformował szpital na gdańskiej Zaspie. Problem w tym, że nie ma już za bardzo gdzie odesłać rodzących kobiet z Gdańska. Najbliższe miejsca to Elbląg i Starogard Gdański.