Policjanci z Gdańska na sygnale eskortowali rodzącą kobietę na porodówkę. Dotarła do szpitala na czas. Zobacz film

Podczas porannych godzin szczytu, do patrolu drogówki, który wraz z innymi kierowcami stał w korku na wysokości pętli tramwajowej przy ul. Kartuskiej, podszedł roztrzęsiony mężczyzna. Jak wyjaśnił, zator drogowy uniemożliwił mu dowiezienie do szpitala rodzącej partnerki.

– Funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o pilotowaniu rodzącej, aby zapewnić bezpieczny i szybki transport do szpitala – informuje asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. – Policjanci o nietypowej interwencji powiadomili oficera dyżurnego gdańskiej komendy i na czas przejazdu do szpitala włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzięki sprawnie przeprowadzonej interwencji rodzina bezpiecznie dotarła do szpitala.