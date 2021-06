Donald Tusk ma objąć funkcję szefa PO - taki nieoficjalny hit rozgrzał media w dniu urodzin Jarosława Kaczyńskiego

Tusk zamiast Budki na czele Platformy? Ten temat wraca jak bumerang. Drzwi do spekulacji o powrocie otworzył sam były premier podczas ostatniego, telewizyjnego wywiadu, w którym powiedział m.in: - Jestem gotów zrobić wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii.

Donald Tusk: Zrobię wszystko, by pomóc opozycji wygrać wybory w 2023 roku

To nie Borys Budka powinien stać na czele PO

Ta wypowiedź otworzyła worek ze spekulacjami na temat jego powrotu. Przed tygodniem pisaliśmy o tym, jak w pomorskiej Platformie politycy odnoszą się do tego powrotu. Że jedni podchodzą do tego ze sceptycyzmem, inni z nadzieją.

Europoseł Janusz Lewandowski mówił wtedy m.in: - Donald Tusk sam pisze własne scenariusze. I z nikim niczego nie konsultuje, a jeśli już, to najwyżej z rodziną. Widać w nim jednak rosnącą determinację, żeby w jakiś sposób pomóc opozycji w wygraniu wyborów z Prawem i Sprawiedliwością. I ma dwie motywacje: po pierwsze widzi słabość opozycji, a po drugie jako ojciec i dziadek widzi, że europejska przyszłość jego dzieci i wnuków jest obecnie zagrożona.

- Taki scenariusz, że Tusk zostanie ponownie szefem Platformy jest możliwy. Bo w jakiej innej konfiguracji mógłby Donald pomóc partii?

Na pytanie, czy Borys Budka tak łatwo ustąpi ze swojego stanowiska, od tego samego polityka słyszę: - To możliwe, że Borys byłby gotów zrezygnować, ale inne pytanie jest ważniejsze: - czy Donald jest gotów wejść na jego miejsce?

Donald Tusk ma objąć funkcję szefa PO. Pierwsze komentarze

Inny poseł pomorskiej PO mówi też ostrożnie: - Wydaje mi się, że Donald wie, że jest tutaj potrzebny, tak jak potrzebna jest radykalna zmiana Platformy, bo inaczej te kolejne wybory przegramy.

Poseł Tadeusz Aziewicz twierdzi, że Donald Tusk jest jednym z największych atutów opozycji. - Jego powrót do czynnej polityki na pewno wzmacnia opozycję, a szczególnie Platformę. Tusk jest w Platformie największym autorytetem. Ale to on sam będzie decydował o tym, w jakiej formule chce funkcjonować w politycznej przyszłości.