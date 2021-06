Donald Tusk zasugerował, że myśli o powrocie do polskiej polityki. Czy to możliwe, na jakie miejsce i komu jest potrzebne - pytamy w PO

Zdaniem posła Neumanna, dzisiaj w przypadku Donalda w grę wchodzi raczej doradztwo.

- Bo nikt tak jak Donald nie zna Platformy. I przy tych trudnościach, które przeżywa dzisiaj PO, jego rada też jest cenna. On może pokazać, jak zlepić te wszystkie frakcje i dać im przez to dodatkową energię, ale zrobić musimy to my. Bo nikt za nas tego nie zrobi. Donald nie może być dla nas alibi w stylu - czekamy na Tuska, a sami nie musimy nic robić. Bo to byłoby złudne, kompletnie nieprawdziwe i nawet zabójcze dla nas na koniec. To może więc być doradztwo, ale nie kierowanie z tylnego fotela. Bo tak się nie da zrobić. Zresztą nie wierzę w to, że Donald Tusk chciałby dzisiaj zostać, na przykład, szefem Platformy. To nie jego rola - puentuje.