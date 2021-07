Cukrownia w Pruszczu Gdańskim sprzedana! Burmistrz potwierdza, mieszkańcy chcą wiedzieć, co dalej

Sprzedaż cukrowni w Pruszczu Gdańskim

Krajowa Spółka Cukrownia SA, będąca właścicielem cukrowni w Pruszczu, w końcu ją sprzedała. Stało się to w połowie czerwca br., pruszczanie jednak dowiedzieli się o tym dopiero kilka dni temu. Wiadomość zelektryzowała mieszkańców, którzy nie ukrywają, że martwią się, tym co się stanie z tym miejscem. Czy budynki zostaną wyburzone i w zamian za to powstanie tam blokowisko?