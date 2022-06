Buspas na ul. Spacerowej w Gdańsku. Co na to mieszkańcy Trójmiasta? DRMG poznała oferty w przetargu

Otwarcie ofert w przetargu na koncepcje miało miejsce 3 czerwca. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zabezpieczyła na ten przetarg 300 tys. złotych. Na opracowanie koncepcji zgłosiły się dwie firmy, ale tylko jedna z nich mieści się w kwocie, jaką zabezpieczono w budżecie. Mianowicie udział w przetargu wzięły firmy Poldukt Projekt Sp. z o.o. (239 850,00 zł) oraz Europrojekt Gdańsk S.A. (725 700,00 zł). Obecnie oferty są analizowane.

- Efektem zmian ma być przekształcenie ulicy poprzez utworzenie buspasa oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka (ok. 5,8 km), co zapewni bezpieczną i sprawniejszą komunikację oraz spełni potrzeby mieszkańców - mówi Niezgoda.