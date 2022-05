Buspas na ul. Spacerowej w Gdańsku. DRMG ogłasza przetarg na opracowanie koncepcji

Wkrótce przetarg na opracowanie koncepcji dla buspasa na ul. Spacerowej

Inwestycja ma na celu przekształcenie ulicy poprzez utworzenie buspasa oraz ścieki rowerowej na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka (ok. 5,8 km). DRMG mówi, że zapewni to bezpieczną i sprawniejszą komunikację.