Budowa Trasy Kaszubskiej między Bożympolem Wielkim a Gdynią. Na znacznych odcinkach wykonano już warstwy nawierzchni. Kiedy koniec prac?

Budowa trzech pomorskich odcinków S6, która ruszyła w połowie ubiegłego roku, obecnie jest na zaawansowanym etapie. Pomiędzy Gdynią a Bożympolem Wielkim (pow. wejherowski) prace koncentrują się na wykonywaniu konstrukcji dróg oraz nawierzchni bitumicznych. W wielu miejscach trasy rozpoczęto także ustawianie infrastruktury towarzyszącej: fundamentów i słupów pod ekrany akustyczne oraz bariery ochronne. Prowadzone są także prace przy obiektach inżynierskich.

– Niedługo na pierwszych trzech wiaduktach prowadzących drogi lokalne, które przecięła droga ekspresowa, zakończą się prace i zostaną zgłoszone do nadzoru budowlanego do wydania pozwolenia na użytkowanie – mówi Piotr Michalski, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Po jego uzyskaniu, po tych obiektach mostowych pojadą pierwsze samochody. Mają one znaczenie dla ruchu lokalnego – mieszkańców terenów przylegających do placu budowy S6.