Będzie wycinka drzew w Parku Urszulanek. Gdyńscy urzędnicy podkreślają, że te zagrażają mieszkańcom

Zaniepokojeni dziwnymi oznaczeniami drzew mieszkańcy, zgłosili się do nas. Przypomnijmy, że Park Urszulanek to teren należący do prywatnego właściciela, jednak każda wycinka drzewa musi być konsultowana z gdyńskimi urzędnikami.

- Kolejne drzewa są oznaczone, to będzie kolejna wycinka w tym miejscu, niedawno wybudował się tutaj deweloper i również ścinali drzewa. Niektóre z nich, według nas wyglądały na bardzo piękne drzewa. Ostatnio również mieliśmy taką sytuację, że nocą parę drzew zostało wyciętych. Pilnujemy i będziemy pilnować tego miejsca, bo pamiętamy jak park był tu kiedyś - poinformował nas Czytelnik.

W odpowiedzi na nasze pytania gdyński magistrat informuje, że rzeczywiście wycinka drzew będzie miała miejsca, jednak ich liczba będzie mała, zaplanowano również nasadzenia rekompensacyjne.