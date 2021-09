Gdynia: Modrzewie na Obłużu do wycinki, mieszkańcy stanęli w ich obronie. „Urzędnicy manipulują”

Urzędnicy tłumaczą, że na wycinkę dorodnych drzew na gdyńskim Obłużu wydana została przez marszałka województwa pomorskiego wymagana prawem decyzja. Od reprezentantów gdyńskiego ratusza usłyszeliśmy dodatkowo, że jeden z modrzewi jest obumierający, a wszystkie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, konkretnie sąsiadującego z nimi budynku przy ul. Kampinoskej 2. Dla przykładu, gałęzie drzew podczas silniejszych wiatrów spadają na balkony. Urzędnicy utrzymują, że o wycięcie modrzewi prosiła zdecydowana większość lokatorów wspomnianego już budynku, a przeciwko ich usunięciu protestują jedynie „dwie panie”.

– Jest to kłamstwo i manipulacja! – denerwuje się pani Agnieszka, jedna z mieszkanek Obłuża. – Nikt z nami nie konsultował wycinki tych drzew, nikt nas nie pytał o zgodę. To są zdrowe i piękne rośliny. Ich wycięcie będzie niczym innym, jak zwykłym barbarzyństwem. Jeśli nawet gałęzie są zbyt blisko budynku lub spadają na balkony, co zdarza się znowu nie tak często, można je przyciąć, zamiast usuwać modrzewie.