Apelacja w sprawie nielegalnej wycinki drzew w Łebie. Sąd rozważa zmianę kwalifikacji czynu

Wycinka drzew - rozprawa

Na rozprawie stawiła się Maria van E. wraz z mecenasem, oraz prokurator Robert Firlej. Nie stawił się drugi ze skazanych w tej sprawie, Jerzy R.

W lutym b.r. Sąd Rejonowy w Lęborku skazał Marię van E. i Jerzego R. na pół roku więzienia w zawieszeniu na rok, grzywnę i nawiązkę na Fundusz Ochrony Środowiska, za zlecenie nielegalnej wycinki 3 ha boru bażynowego przy ul. Nadmorskiej w Łebie. Sąd uznał, że doprowadziło to do zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Oboje oskarżonych odwołało się od wyroku do Sądu Okręgowego w Słupsku, który po wysłuchaniu opinii uzupełniającej biegłego Marcina Paszkiewicza, nabrał wątpliwości co do skali zniszczeń na działce. Sąd nie wyklucza zmiany kwalifikacji czynu z art. 181 par. 1 na 181 par. 2.

Maria van E. odpowiadałaby wówczas nie za "zniszczenia znacznych rozmiarów" a "szkodę istotną". Za ten czyn grozi kara od grzywny do 2 lat pozbawienia wolności.