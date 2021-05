Bałtyk – wstęp wzbroniony. NATO demonstruje Rosji swoją solidarność. „Mamy zdolności i nie zawahamy się ich wykorzystać”

Czy takie siły są w stanie wywrzeć wrażenie na Rosjanach?

– Zespół przeciwminowy NATO został sformowany bardzo szybko po utworzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego – tłumaczy prof. Piotr Mickiewicz. – W czasach Zimnej Wojny operował zazwyczaj w Kanale Angielskim i Cieśninach Duńskich. Dziś, jego zasięg został przesunięty na wschód.

– On miał za zadanie realizować podstawową formę blokady Bałtyku, czyli stawianie ofensywnych zagród minowych w cieśninach prowadzących na Morze Północne. Dobór okrętów do tego zespołu był adekwatny do zadań, które miał realizować. Podobnie jest dziś, a jednocześnie skład natowskiego zespołu, który ćwiczy na Bałtyku, ma swoją wymowę polityczną. To prosta informacja przekazana za pomocą instrumentarium wojskowego – będziemy chronić wschodnią flankę NATO, mamy zdolności i nie zawahamy się ich wykorzystać.