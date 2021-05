Twierdza Kaliningrad będzie wzmocniona. Rosjanie chcą zastopować NATO na Bałtyku

Zapowiedział on wyposażanie Floty Bałtyckiej w nowe okręty z precyzyjną bronią, a w szczególności w małe okręty rakietowe projektu 21631. Do tego miałyby dojść nowe okręty podwodne (mogą być to jednostki projektu 636 (w kodzie NATO jako "Kilo"), zwane "warszawiankami" (bo projektowano je pod kątem flot państw dawnego Układu Warszawskiego) lub projektu 677 Lada.

Maksymilian Dura, analityk branżowego portalu obronnego Defence 24, informuje z kolei, że Rosjanie przyspieszyli formowanie nowej dywizji zmechanizowanej w Obwodzie Kaliningradzkim (to tu znajdują się kwatera główna rosyjskiej Floty Bałtyckiej i jedna z jej baz). Ma ona zacząć operować w listopadzie tego roku. Co prawda nowe pododdziały mają być złożone z żołnierzy poborowych (do tej pory swoje siły w Obwodzie Kaliningradzkim Rosjanie opierali na żołnierzach zawodowych) i zmodernizowanym sprzęcie starszego typu, to z jej zdolnościami bojowymi Polska i Kraje Bałtyckie będą musiały się liczyć.

Dodajmy, połączony zespół okrętów NATO (tzw. SNMG 1), złożony m.in. z jednostek kanadyjskich, duńskich, zasilony przez fregatę ORP "Generał K. Pułaski", okręty brytyjskie oraz lotnictwo odbył na Bałtyku w lutym i marcu tego roku duże ćwiczenia.