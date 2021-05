Solidarna Bellona rozpoczęta! Okręty wyszły w morze. Ćwiczebna operacja NATO na Bałtyku, bierze w niej udział dwadzieścia okrętów

Manewry Solidarna Bellona rozpoczęte! Jak przebiegają ćwiczenia?

Dwadzieścia sojuszniczych okrętów z:

Belgii,

Estonii,

Holandii,

Niemiec,

Polski,

Wielkiej Brytanii

bierze udział w manewrach na Bałtyku, w tym na polskich wodach terytorialnych (od Zatoki Pomorskiej do Zatoki Gdańskiej, w praktyce cały pas polskich wód terytorialnych). Siły morskie będą wspierane przez lotnictwo oraz jednostki brzegowe.

Osłona konwoju,

poszukiwanie min morskich oraz ich neutralizacja,

działania ratownicze,

obrona przed atakami z powietrza,

m.in. takie scenariusze przećwiczą marynarze okrętów NATO w czasie „Solidarnej Bellony”. Do tego przewidziano budowę infrastruktury służącej do zaopatrzenia okrętów na morzu, ale też z nieprzygotowanego brzegu (z pomocą specjalnych pomostów pływających), tak by jednostki były gotowe do działania nawet w przypadku zniszczenia lub zajęcia portów i baz. Odbędą się również ćwiczenia artyleryjskie.