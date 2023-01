Aż 82 linie autobusowe w powiecie bytowskim uratowane. Samorząd dostał 3,6 mln zł. Lista połączeń

To dobre wieści dla mieszkańców powiatu bytowskiego, którzy nie mają swoich samochodów. Udało się uratować aż 82 linie autobusowe.

- Początkowo myśleliśmy o 93 liniach, ale 11 z nich w ubiegłym roku stały się rentowne, więc obroniły się same. To także dowód na to, że jeśli funkcjonują jakieś połączenia i ludzie się do nich przyzwyczają, to z powodzeniem mogą funkcjonować – mówi starosta bytowski Leszek Waszkiewicz.