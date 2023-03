Ponad 2,1 mln zł na drogi w powiecie bytowskim. Rząd sypnął gotówką. Gdzie będą remonty?

Remonty dróg w powiecie bytowskim

To dobra wiadomość dla mieszkańców. Doczekają się w końcu remontów dróg. Tylko w powiecie bytowskim samorządy otrzymają w tym roku 2 128 845 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To zaledwie kropla w skali Pomorza, bo do województwa pomorskiego trafi w sumie 131,9 mln zł. Tylko na Kaszubach jest to kwota 61 489 770 zł.