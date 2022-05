Prawie 117,5 mln zł dla gmin i miast w powiecie bytowskim z drugiej edycji Polskiego Ładu. Czarna Dąbrówka gospodarzem

Tym razem Czarna Dąbrówka stała się stolicą powiatu bytowskiego. Tylko na jeden dzień (31 maja 2022 r.), bo właśnie w tej miejscowości odbyło się przekazanie symbolicznych czeków z pieniędzmi pozyskanymi przez samorządy z drugiego rozdania rządowego funduszu Polski Ład.

- Te pieniądze zasilą rozwój tych samorządów. Głównym celem tego programu jest zrównoważony rozwój. Przez lata było tak, że środki w przeliczeniu na jednego mieszkańca skupiały się w dużych miastach. To oczywiście dobrze, żeby duże miasta się rozwijały. Równie dobrze jest jednak wtedy, kiedy rozwijają się w oddalonych od dużych miast miejscowościach i gminach. Powiat bytowski to miejsce, które jest duże pod kątem powierzchni z licznymi gminami. Do powiatu bytowskiego trafia 117 mln zł. To są gigantyczne środki, które nigdy, w tak krótkim czasie nie trafiły do gmin i powiatu bytowskiego