Awantura o las. Masowa wycinka drzew w gminie Dziemiany. Mieszkańcy nie kryją oburzenia

Masowa wycinka drzew w gminie Dziemiany

- Od kilku tygodni wycinka odbywa się wzdłuż drogi gminnej Piechowice - Płęsy po obu jej stronach na odcinku od miejscowości Kloc nad jeziorem Słupino do skrzyżowania tej drogi z drogą pomiędzy przysiółkiem Szludron, a wsią Wiele

- mówi mieszkaniec Płęs.

- Na tym obszarze są prowadzone wycinki ciężkim sprzętem, dlatego droga nie nadaje się obecnie do użytku. Po interwencji gminy Dziemiany wreszcie zostały wyznaczone objazdy. Las jest cięty na dwa sposoby - wycinka całkowita lub tzw. trzebież, czyli przecinka. Ta wycinka odbywa się na dużym obszarze jednego z najładniejszych lasów we Wdzydzkim Parku. Wizualnie obszar wycinki to od kilkunastu do kilkudziesięciu ha, a to dopiero pierwszy rok obowiązywania nowego 10-letniego Planu Urządzenia Lasu. Czy ktoś wziął pod uwagę, że zmienia się charakter Parku, bo stary las jest wycinany, a na nowy tej klasy poczekamy 100 lat? Z lotu ptaka WPK wygląda jak szachownica. Rzecz jasna wycinki są także realizowane na innych obszarach Parku. Zwierzęta i ptaki są nieustannie płoszone, pewnie dlatego rzadko się je widuje.