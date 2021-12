Nowi mieszkańcy zoo w Canpolu pod Człuchowem - żubrzątko i siedem lemurów

Nadal jednak nie wiadomo, jakiej płci jest najmłodszy członek rodziny żubrów. Opiekunowie zwierząt mają swoje przypuszczenia, ale na razie nie chcą ich zdradzać.

- Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, ale na razie dokładne sprawdzenie może być niebezpieczne. Nie chcemy na razie podchodzić do matki z młodym, żeby go nie narazić. Może mu grozić mechaniczny uraz, bo nie wiadomo, jak zareaguje samica. Lepiej poczekać i sprawdzić później, to będzie niespodzianka.