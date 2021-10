Aktywiści ekologiczni o możliwości uszkodzenia ponad 200 drzew. Wykonawca robót o przesadzonych oskarżeniach

Pierwszy post aktywistów ukazał się we wtorek (5.10.2021). Zwrócono w nim uwagę na zasypywanie podłoża okalającego drzewa m.in. suchą zaprawą betonową. „Składowisko” materiałów zorganizowano na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie w pobliżu skrzyżowania z ul. Chłopską. Oprócz zaprawy, znalazło się w nim miejsce na płyty chodnikowe oraz barakowóz. W opinii ZFT, składowanie ciężkich materiałów budowlanych doprowadzi prędzej czy później do zniszczenia licznych okazów. W kolejnym w poście opublikowanym w środę pisano już wprost o „zniszczeniu środowiska, przyrody, drzew w znacznym rozmiarze”.

"Korzenie kolidowały z projektem"

Co tak bardzo zaniepokoiło przedstawicieli Zielonej Fali Trójmiasto? Aktywiści przede wszystkim zwracają uwagę na ingerencję w systemy korzeniowe drzew, które naruszono podczas prac przygotowawczych do budowy nowego chodnika. Według ich oceny, sposób wykonania prac oraz ich skala doprowadzą do uśmiercenia drzew. Jak wyliczają, zagrożonych jest nawet ok. 200 sztuk.