Jaka przyszłość Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku? Póki co bez wycinek, również wśród martwych drzew

Wielka Aleja Lipowa w Gdańsku, stanowiąca dziś ponad 2-kilometrową część głównej arterii miasta, powstała ok. 1770 r. w myśl barokowych trendów urbanistycznych i jest obecnie najstarszą tego typu aleją śródmiejską w Polsce. Od czasu ufundowania przez burmistrza Daniela Gralatha, stan jej posiadania kurczył się z roku na rok. W 1770 r. liczyła 1416 lip holenderskich. Po drugiej wojnie światowej, wzdłuż ówczesnej alei marszałka Rokossowskiego, zinwentaryzowano 1311 drzew, a w 2018 r., mimo realizowanych z biegiem lat licznych uzupełnień, doliczono się ok. 700 okazów. Według ostatniej inwentaryzacji do dziś zachowało się jedynie 596 drzew, w tym ok. 100 pamiętających połowę XVIII w. Dodatkowo, eksperci wskazali na zły lub bardzo stan nawet ok. 240 z nich, co skutkowało regularnymi wycinkami. W 2014 r. z alei zniknęły 22 szt., w 2016 r. - 29, a w 2018 r. - 19.