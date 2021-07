800 lat Dominikanów w Polsce. Wystawa czasowa w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Wśród eksponatów cenny różaniec z kościoła św. Mikołaja

Można już zwiedzać wystawę upamiętniającą 800-lecie przybycia do Polski Zakonu Kaznodziejskiego, znanego bardziej pod potoczną nazwą Dominikanów. W czwartek, 15 lipca 2021 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbył się wernisaż połączony z konferencją prasową poświęconą wystawie czasowej „Dominikanie w Gdańsku. 800 lat zakonu Dominikanów w Polsce”. Wystawa czynna będzie do 15 listopada 2021.

Gdańsk, po Krakowie, Sandomierzu i Wrocławiu, jest jednym z pierwszych ośrodków dominikańskich w Polsce. Tutejszy klasztor został założony w 1227 r. i jest niewiele młodszy od klasztorów w Bolonii, Paryżu, Pradze czy Oksfordzie.

– Historia powstania konwentu gdańskiego, 800 lat temu, brzmi niemal jak legenda. Tymczasem prawdziwi ludzie, w nierzadko bardzo trudnych czasach, inicjowali w Gdańsku, a później kontynuowali dzieło dominikańskie. I robią to do dziś. Ewangelizują. Promują filozofię i teologię. Uczą radzić sobie z wyzwaniami i zagrożeniami świata. Wreszcie zapraszają do myślenia i mądrego korzystania z wolności – mówiła podczas czwartkowej konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.