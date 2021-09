46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wracają emocje na żywo i publiczność

Po ubiegłorocznym festiwalu online, znowu mamy festiwal z ... duszą. Wracają emocje na żywo i publiczność.

Całe filmowe środowisko podchodzi entuzjastycznie do tego, że może się spotkać w realnym świecie. Co prawda, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale nie jest on, na razie, tak wielki, żeby festiwal na tym ucierpiał.

Czego pan spodziewa się po tegorocznym festiwalu? Myślę o wrażeniach artystycznych.

Zważywszy na bogaty repertuar filmów konkursowych i pozakonkursowych i na to, jak dużo w tym roku mamy debiutów, można się spodziewać kilku niespodzianek. Co prawda w konkursie głównym znajduje się polski kandydat do oscarowej nominacji, czyli film "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego, ale jest też wiele innych filmów, które prezentują naprawdę wysoki poziom. Myślę, że zmiana pokoleniowa, która się wyraźnie w tej chwili w polskim kinie dokonuje, może nam sprawić niespodziankę.