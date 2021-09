Zmiana warty w polskim kinie i gwiazdy na czerwonym dywanie. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Dyrektor gdyńskiego festiwalu filmowego Leszek Kopeć podczas poniedziałkowej konferencji prasowej mówił z jak wielkim niepokojem czekano na to, czy w tym roku uda się powrót do festiwalowego, realnego świata i do projekcji z widownią. I udało się. Na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych będzie nie tylko publiczność, ale pojawią się też gwiazdy. Z tej okazji odkurzono nawet czerwony dywan.