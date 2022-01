Zwycięski sparing Arki Gdynia. Żółto-niebiescy pokonali Olimpię Elbląg [22.01.2022]

Już cztery minuty później po kolejnej stracie gości Sebastian Milewski wyłożył futbolówkę Kasjanowi Lipkowskiemu, który huknął z dystansu, zmuszając do sporego wysiłku doświadczonego golkipera II-ligowca.

Arkowcy kontynuowali swoje ataki i wywierali presję na rywalach. Po kwadransie gry mało co nie zakończyło się to zdobyciem przez gospodarzy drugiego gola. Christian Aleman przejął podanie do bramkarza autorstwa Marcina Czernisa i popisał się wysokiej klasy, technicznym strzałem. Piłka zatrzymała się jednak na poprzeczce.