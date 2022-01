Arka Gdynia przegrała z Wartą Poznań w pierwszym sparingu przed wznowieniem sezonu. Minimalna porażka żółto-niebieskich [15.01.2022]

Zgodnie z przewidywaniami to piłkarze prowadzeni przez Dawida Szulczka osiągnęli po pierwszym gwizdku sędziego przewagę. Warta Poznań starała się grać wysokim pressingiem, często rozgrywała też ataki pozycyjne w pobliżu pola karnego Arki Gdynia .

Dzisiejsi rywale na sztucznym boisku w Bydgoszczy nie zaprezentowali fascynującego widowiska. To jednak zrozumiałe, gdyż zarówno Arka Gdynia , jak i Warta Poznań są na początkowym etapie przygotowań do wznowienia rozgrywek.

Arka Gdynia radzić musiała sobie w starciu z wyżej notowanym rywalem bez dwójki podstawowych zawodników w minionej rundzie. Arkadiusz Kasperkiewicz przeniósł się właśnie do ekstraklasowej Stali Mielec , a już dużo wcześniej skrócone zostało wypożyczenie Macieja Rosołka z Legii Warszawa .

Jednak to żółto-niebiescy jako pierwsi stworzyli dogodną okazję pod bramką strzeżoną przez Jędrzeja Grobelnego . Lewym skrzydłem przedarł się w pole karne Artur Siemaszko i oddał strzał z ostrego kąta, który ugrzązł w bocznej siatce.

Przejawiający dużą ochotę do gry napastnik Warty Poznań kolejny raz sprawdził umiejętności Daniela Kajzera w 37 minucie. Tym razem piłkę dograł mu Jakub Kiełb , ale uderzenie Adama Zrelaka było zbyt lekkie i za mało precyzyjne, aby mogło sprawić jakiekolwiek problemy golkiperowi żółto-niebieskich. Po chwili zresztą autor premierowego gola opuścił boisko, gdyż trener Dawid Szulczek jeszcze przed zmianą stron zdecydował się na pierwsze roszady. W miejsca Adama Zrelaka i Jakuba Kiełba zameldowali się na murawie Mikołaj Rakowski oraz Filip Luberecki .

W Gdyni król jest tylko jeden. Marcus da Silva przeszedł do historii Arki!

Chwilę później po faulu na Karolu Czubaku tuż przed "szesnastką" rzut wolny egzekwował Luis Valcarce . Hiszpan uderzył niestety wysoko nad bramką. Zanim sędzia pozwolił egzekwować mu ten stały fragment gry, musiał uspokoić atmosferę na boisku, gdyż doszło na nim do przepychanek z udziałem kilku zawodników obu ekip.

Arkowcy próbowali nieco częściej atakować i, co trzeba przyznać, dążyli do wyrównania. Tyle tylko że z ich akcji długo nic konkretnego nie wynikało.

Dopiero w 67 minucie gry po szybkim i składnie wyprowadzonym ataku Olaf Kobacki znalazł się w sytuacji jeden na jednego z golkiperem Warty Poznań. Młodzieżowiec Arki Gdynia uderzył jednak wprost w bramkarza, umożliwiając mu skuteczną interwencję.

Dwie minuty później ten sam zawodnik zagrywał w polu karnym do Mateusza Żebrowskiego. Była to kolejna, dobra okazja do wyrównania, jednak golkiper Warty Poznań ponownie wyszedł z niej obronną ręką.

Jeszcze w 87 minucie spotkania rzut wolny z okolic osiemnastego metra egzekwował Adam Deja. Także jednak jeden z najbardziej doświadczonych pomocników żółto-niebieskich przeniósł piłkę obok słupka.