Zwolnieni z opłat za Abonament RTV 2021 - oto oni! Warto to wiedzieć!. LISTA uprawnionych do zwolnienia z opłat! Ile za abonament w 2021?

Zwolnienia w salonach kosmetycznych i fryzjerskich, Redukcje w co piątej firmie, najczęściej o połowę, Co z pracą [13.05.2021]

Co czwarty pracodawca z branży beauty zamierza zwolnić część swoich pracowników. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60% kadr. Komentujący to eksperci alarmują, że zwolnione osoby będą miały poważne problemy ze znalezieniem nowej pracy. Do tego przewidują lawinę upadłości.