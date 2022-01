Związkowcy i pracodawcy zaapelowali o wprowadzenie obowiązkowych i powszechnych szczepień

Apel podpisali przedstawiciele: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego.

Przedstawiciele organizacji przypominają, że w Unii Europejskiej zaszczepiło się już niemal 77 proc. obywateli, a na całym świecie ponad 42 proc. populacji (niemal 3,5 mld ludzi). Według sygnatariuszy apelu, tak duża liczba zaszczepionych świadczy o bezpieczeństwie szczepionek. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 21 mln osób, co przekłada się na 54 proc. populacji.

- Jest to zdecydowanie za mało, by skutecznie ograniczyć liczbę narastających zgonów i ciężkich objawów choroby. Wśród hospitalizowanych i umierających 90 proc. to osoby niezaszczepione. Nie ma jeszcze dzisiaj skutecznych leków (…). Szczepienia to obecnie najskuteczniejsza forma walki z pandemią Covid-19 - czytamy w apelu.