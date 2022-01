Pracodawca, pracownik i wiedza o szczepieniach. "Segregacja sanitarna" czy konieczność? [OPINIA]

Dostęp do danych medycznych, w tym danych dotyczących szczepień, jest niewątpliwie kwestią bardzo drażliwą i musi być ona regulowana przez państwo z ogromną ostrożnością. Wiedza o chorobach i stanie zdrowia poszczególnych osób, w tym przypadku pracowników, obejmuje bowiem prawo do tajemnicy, jest chronionym prawem dobrem osobistym. Wypływ takich informacji może bowiem uderzać w zainteresowanego i jego sytuację życiową.

W Polsce nie mamy obowiązku szczepień, mamy za to nałożony na pracodawców obowiązek zorganizowania działania przedsiębiorstwa w taki sposób, by zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko pracy. Bez podstawowej wiedzy o zaszczepieniu lub jego braku, to niemożliwe. W takiej sytuacji ewentualne restrykcje obowiązywać muszą wszystkich pracowników, co jest absurdalne.