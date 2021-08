Gdańska restauracja zorganizowała akcję szczepień dla pracowników. Z możliwości skorzystało 61 osób

- Jako pracownicy zastanawialiśmy się co możemy zrobić, by zapobiec kolejnej fali koronawirusa – mówi Oliwia Golińska, manager restauracji „Chleb i wino”. - Z powodu nienormowanego czasu pracy oraz pełni sezonu turystycznego, część osób miała problem, by wykonać szczepienia. Stąd pomysł szefostwa, że zorganizujemy je w naszej restauracji. Myślę, że nie tylko restauracje, ale cała branża turystyczna oraz wszyscy, którzy mają kontakt z klientem, powinni pójść za tym przykładem. Podobnie jak inne lokale, chcemy pracować, działać stacjonarnie, a nie tylko na wynos. Dotyczy to zwłaszcza jesieni, kiedy będą kolejne wzrosty liczby zachorowań.

Pracownicy pod okiem medyków

Punkt szczepień powstał dzięki zaangażowaniu Szpitala MSWiA. We wtorek, w odpowiedzi na wniosek restauratorów, w lokalu pojawił się zespół medyków, złożony z pielęgniarki wykonującej szczepienia, lekarza kwalifikującego oraz ratownika medycznego. Szczepionki dostarczono w przenośnej lodówce. Z możliwości zaszczepienia przeciwko koronawirusowi skorzystało 61 osób.