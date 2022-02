ZKM Gdynia tłumaczy się z mniejszej liczby kursów. „Trudna sytuacja finansowa i mniej pasażerów”

Od 1 lutego obowiązuje nowy, uszczuplony rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gdyni. Autobusy i trolejbusy z każdej części miasta będą kursować w większych odstępach czasu. Jak słyszymy w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, rozkłady jazdy, które obowiązują od 1 lutego br., zostały opracowane w ramach m.in. stopniowego wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych na kilku liniach (104, 128, 133, 150, 190, 196 i 282), dodatkowym plusem są również oszczędności, które są konieczne w sytuacji mniejszej liczby przewożonych pasażerów oraz niższej wielkości budżetu ZKM w 2022 r.

- Linie autobusowe do obsługi elektrobusami zostały wybrane ze względu na ich trasy prowadzące w większości na obszarach o gęstej zabudowie, w szczególności w śródmieściu Gdyni oraz niewielką podatność do eksploatowania na nich trolejbusów z bateriami, wynikającą z niskiego stopnia wyposażenia w sieć trolejbusową oraz braku celowości zmiany przebiegu. Wskazania konkretnych linii do obsługi elektrobusami nabywanymi z dofinansowaniem unijnym wymagała procedura aplikacyjna - mówi nam Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM.