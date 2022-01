Oszczędny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gdyni. Mniej pieniędzy na „zbiorkom” to mniej kursów Łukasz Kamasz

Wraz z początkiem lutego Gdynia ograniczy ofertę przewozową komunikacji miejskiej. Autobusy i trolejbusy z każdej części miasta, będą kursować w większych odstępach czasu. To największe od lat cięcia w kursach. Gdynia szuka oszczędności, przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie miasta wydatki na transport zbiorowy są niższe o ok. 20 proc. w porównaniu do 2021 r.