Zdrowa dieta seniora - aktualna piramida żywieniowa dla starszych osób. Przygotuj babci i dziadkowi listę najlepszych produktów

Żyjemy dłużej niż w latach ubiegłych, dlatego jeszcze bardziej powinniśmy starać się opóźnić procesy starzenia naszego organizmu. Aby tak się stało i byśmy mogli czerpać z życia to, co najlepsze, konieczna jest zdrowa dieta. Kiedyś sklepowe półki nie obfitowały w produkty i ciężko było skomponować zbilansowane posiłki. Zalecane były produkty lekkostrawne, mleczne i w większości - zupełnie pozbawione smaku. Do tego smażone dania kuchni polskiej i potrawy mączne cieszyły się największą popularnością wśród seniorów. Na szczęście teraz możemy cieszyć się dobrodziejstwami natury, dostępnymi praktycznie w każdym sklepie. Czym obecnie jest zdrowa dieta i po co warto sięgać, żeby zyskać zdrowie i siłę do codziennych aktywności? Dietetyk odpowiada na te pytania.

