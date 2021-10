XIII Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni dobiega końca. Wielkie święto kina patriotycznego powróci za rok!

XIII Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni dobiega końca. Kino patriotyczne powróci za rok!

Na uczestników festiwalu czekało blisko 100 produkcji, które podczas 4 dni wydarzenia pokazywane były w 5 kategoriach konkursowych. To wyjątkowe na skalę Polski wydarzenie, byłoby niemożliwe, gdyby nie wybitne osobistości, które rok w rok odwiedzają święto kina patriotycznego. Dość powiedzieć, że w tym roku festiwal odwiedziła 106-letnia Maria Mirecka-Loryś (komendantka NZW kobiet).

Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu była prezentacja premiera filmu „Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza”, który wszedł ostatnio do kin, a którego specjalny pokaz odbył się z udziałem samego Władysława Kozakiewicza, legendarnego polskiego olimpijczyka, mieszkańca Gdyni. Kozakiewicz na festiwalu wspominał, co czekało go, po tym jak wykonał swój pamiętny gest.