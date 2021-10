W Gdyni trwa XIII Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Ponad 60 filmów w pokazach konkursowych

Drzwi do Wolności otrzymali także inni wyróżnieni. Wśród nich znalazł się kpt. Jan Kowalczys „Śmiały”. To żołnierz Armii Krajowej aresztowany przez KGB. W trakcie brutalnego śledztwa torturowany i bestialsko bity. Skazany przez KGB na 10 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych. Został zesłany na Sybir. Był więziony w łagrach, obozach i miejscach zsyłek na terenie ZSRR. Ojciec Bronisław Sroka, uhonorowany ta nagrodą był aresztowany przez UB za działalność w tajnych antykomunistycznych organizacjach, a 14 grudnia 1981 odprawił na prośbę strajkujących stoczniowców mszę św.

Uroczystą galę otwarcia festiwalu zdominowało wręczenie nagród – Platynowego Opornika dla Ewy Dałkowskiej, Sygnetu Niepodległości ppłk. Stanisławie Kociełowicz ps. „Iskierka”, walczącej w czasie II wojny światowej w Szarych Szeregach oraz Drzwi do Wolności Wiesławowi Kapturowicz-Kapergren i jego żonie Danucie. To ostatnie wyróżnienie przyznano za prowadzenie działalności patriotycznej i wspieranie „Solidarności” podczas przymusowej emigracji.

Drzwi do wolności otrzymał także aktor Piotr Fronczewski. W jego imieniu statuetkę z rąk Pawła Nowackiego odebrał Krzysztof Fus.

Laureatem Drzwi do wolności został również pan Grzegorz Wołoszczak, który działał w podziemnych strukturach „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”. Przygotowywał studentów do strajków. Był współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo Ojca Św. Podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r. Drzwiami do wolności nagrodzono również twórców filmu „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. Nagrodę odebrał ojciec Paweł Cebula.