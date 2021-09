Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Święto kina patriotycznego już w Gdyni! XIII edycja potrwa do 2.10.2021 r. ŁK

W Gdyni zaczyna się Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Święto kina patriotycznego Festiwal Filmowy NNW

XIII Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” to blisko sto filmów o tematyce historycznej, które zostaną zaprezentowane w Gdyni. Wyjątkowe wydarzenie na filmowej mapie Europy, kierowane jest do twórców oraz środowisk interesujących się historią. Prezentuje filmy kina światowego, europejskiego i polskiego, ukazujące różne drogi do wolności narodów, jak i wolności indywidualnej każdego człowieka. XIII Festiwal Filmowy NNW odbędzie się w dniach 29 września-2 października 2021 roku.